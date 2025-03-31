Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ela Rümeysa Cebeci'nin HaberTürk kanalında sunduğu ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in konuk olduğu Bayram Sabahı Programı'nda bayram boyunca ülke genelinde hava durumu hakkında bilgiler verildi.

Tekirdağ'da 15 dakikalık dolu yağışının ardından kentin beyaza büründüğünü belirtilirken yol çalışması yapıldığı kaydedildi.

"TOPRAK SUYA BURALARDA DOYDU"

Öztel, Bitlis, Muş, Erzurum, Ağrı çevresindeki yağışın 3 gündür sürdüğünü söylerken şu ifadeleri kullandı:

Bitlis, Muş, Erzurum, Ağrı çevresindeki yağış hala sürüyor, bugün 3. günü. Dolayısıyla toprak burada suya doydu. Dağlardaki karların bir kısmı eridi. Dün iki üç çığ düşme haberi vardı ama can kaybı yoktu. Bugün de buna benzer bir gün.

"KARA YOLUNU KULLANACAKLARI UYARALIM"

Çığ riskine de değinen Öztel, riskin yüksek olduğu noktalar konusunda uyarıda bulunurken şu sözleri kullandı: