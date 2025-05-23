Bayram tatilinin uzatılmaması Antalya'da turizm beklentisini düşürmedi

İHA

Tatilcilerin bayram tatili beklentisi, karşılıksız kaldı.

İletişim Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olacağını açıkladı.

5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak idari izin, 6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayacak şekilde devam edecek.

Kamu kurumlarında normal mesai 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacak.

"HERKES BÜTÇESİNE GÖRE HAREKET EDECEK"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bayram tatili kararının iç turizm üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Tatilin 4,5 günle sınırlı kalmasının büyük bir kayba neden olmayacağını belirten Yavuz, "Zaten yurt içi pazarı bizim 4,5 günlük tatil yapıyor. Mutlaka 9 gün olması da gerekmiyor" dedi.

"PLANLAR ZORLAŞABİLİR"

Yavuz, kararın geç açıklanmasının bazı planları zorlaştırabileceğini belirterek, "Bunun çok önceden açıklanması insanların plan program yapabilmesi için daha iyi olurdu" diye konuştu.

9 günlük tatillerde tatilcilerin çıkış ve dönüş zamanlarını yaydığını ifade eden Yavuz, bu kez herkesin aynı günlerde yola çıkmasının yoğunluğu artırabileceğine dikkat çekti.

"EKONOMİ BELİRLEYİCİ OLACAK"

Tatilin süresinden çok maliyetinin belirleyici olduğunu vurgulayan Recep Yavuz, iç pazardaki tatilcilerin ekonomik şartlara göre hareket edeceğini ifade etti.

Yavuz, "İnsanların ekonomik olarak bu maliyetli tatili kaldırıp kaldıramayacağı daha önemli. O yüzden biraz daha bütçesi uygun olan yerlere, mesela Yunan adalarına talep çok olacaktır diye düşünüyorum. Veya biraz daha kısa kalınabilir, 3 günlük, 4 günlük tatillere dönülebilir" dedi.

"ANTALYA YILA DURGUN BAŞLASA DA TOPARLAR"

2025 turizm sezonunun Antalya için yavaş başladığını belirten Yavuz, bunun da ekonomik nedenlerle bağlantılı olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin yurt dışında pahalı ülke algısıyla anılmasının etkisine de değinen Yavuz, buna rağmen kentin yılı yine iyi bir seviyede tamamlayacağına inandığını söyledi.

Yavuz, "Antalya yine geçen senenin üstünde bir sayıda kapatacaktır. Rakam vermeyeyim ama 20 milyon turist de demeyeyim, bunlar çok afaki tahminler. Ama hala Almanya gibi ülkelerde en çok tercih edilen üç destinasyondan biri Antalya. O yüzden yine eski günleri yaşayacaktır" diye konuştu.