Bayramda gezmek için İstanbul rehberi

Özel Haber

Ramazan Bayramı, 9 güne uzatıldı. Ancak şehir dışına çıkamayanlar için gidilebilecek ve nefes alınabilecek noktaları sizin için sıraladık.

Bunların içinde doğa ve huzur arayanlar için, deniz kenarında keyifli saatler geçirmek için, kültürel keşifler için ve alternatif deneyimler için birbirinden farklı seçimler belirledik.

Ayrıca eğer trafiksiz İstanbul’un keyfini çıkarmak isterseniz, bisikletle sahil turu yapabilir veya Boğaz’da vapur gezisine çıkabilirsiniz.

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMEK İÇİN ÖNERİLER

Bayramda İstanbul'da kalanlar için kalabalıktan kaçıp, keyifli vakit geçiebilecekleri bazı öneriler:

Polonezköy Tabiat Parkı

Şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe piknik ve yürüyüş yapabilirsiniz.

Belgrad Ormanı

Sabah erken saatlerde gidip temiz havada kahvaltı ve yürüyüş yapabilirsiniz.

Ağva ve Şile

Deniz kenarında vakit geçirmek ve doğayla iç içe olmak isteyenler için güzel bir rota.

Atatürk Arboretumu

Sessiz, huzurlu bir doğa yürüyüşü için birebir.

Büyükada veya Heybeliada

Bayramda vapurlar biraz kalabalık olabilir ama sabah erken gidip bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak keyifli olabilir.

Kilyos veya Riva Plajları

Hava sıcaksa denize girmek veya sahil yürüyüşü yapmak için güzel seçenekler.

Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı

İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezmek için güzel bir fırsat.

Sakıp Sabancı Müzesi veya Pera Müzesi

Sanat ve tarih meraklıları için keyifli bir gezi olabilir.

Balat ve Fener

Renkli sokakları, tarihi yapıları ve kafeleriyle güzel bir keşif rotası.

Pierre Loti Tepesi

Haliç manzarasında bir kahve molası verebilirsiniz.

Emirgan Korusu

Çiçekler içinde huzurlu bir yürüyüş ve kahvaltı için ideal.

Rahmi Koç Müzesi

Çocuklu aileler için eğlenceli ve öğretici bir seçenek.