Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak

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Ramazan'ı bitiriyoruz...

11 ayın sultanı ile vedalaşırken, artık Ramazan Bayramı'na da sayılı günler kaldı.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, bayram tatilinde plan yapmak isteyen vatandaşlar da hava durumu raporunu takip ediyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK

Mart ayının 3. haftasında soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini belirten uzmanlar, mart ayının son haftasında ise sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini tahmin ediyor.

Bayram günlerinde Türkiye genelinde bahar havası hakim olacak.

Ancak bazı bölgelerde yerel yağışlar görülebilir.

Bayram boyunca İstanbul’da ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

30-31 MART, 1 NİSAN HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan mart ayının son haftasına ilişkin hava haritasında şu bilgilere yer verildi:

"Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir."

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK

Uzmanlara göre, bu soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar etkili olacak. 21 Mart’tan itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak ancak yaz sıcaklıklarına henüz dönülmeyecek.

ÇÖL TOZU GELİYOR

Yeni hafta çöl tozuyla birlikte geliyor.

ÇAMUR YAĞACAK

Yağış alan bölgelerde ise çamur yağacak.

Hava sıcaklığı ise artmaya devam edecek.

Hafta ortası İstanbul'da sıcaklığın 25 dereceyi geçmesi bekleniyor.