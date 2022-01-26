Beşir Derneği İstanbul’da Yolda Kalan Vatandaşları Yalnız Bırakmadı

Ülkemizi etkisi altına alan kar yağışları nedeniyle yurdun dört bir tarafı beyaza büründü. Trafiğin durma noktasına geldiği otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarının el birliği ile destekler ulaştırılıyor.

Beşir Derneği’de kar yağışlarının başladığı ilk andan itibaren Türkiye’de bulunan 200 den fazla temsilciliği ile teyakkuz haline geçti. Edirne’den Kars’a Hangi karayolunda bir problem var ise orada AFAD koordinasyonunda hizmet veren Beşir Derneği, geçtiğimiz günlerde İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle dün geceden beridir vatandaşlarımıza destekte bulunuyor.

İstanbul’un pek çok ilçesinde yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza sıcak çorba, kek, su vb. gibi ikramlık dağıtan Beşir Derneği, geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımıza ise battaniye dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar; “Beşirler olarak devletimizin ve milletimizin hizmetinde sahadayız. Kar yağışlarının ilk başladığı andan itibaren ülke sathında teyakkuz haline geçmiştik. Bugün de Beşir Derneği Afet ve Lojistik Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizce İstanbulluların yanındayız. Son araç yola devam edene kadar görev yerimizdeyiz”. Şeklinde konuştu.