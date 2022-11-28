Sokak kedisini demir parmaklığa sıkışmış şekilde gören ekipler itfaiyeye haber verdi. Ekipler müdahale sonucu kediyi demirlerin arasından çıkardı.

Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde bir parkta sokak kedisi, başını demir parmaklıklara sıkıştırmış şekilde bulundu.

Kedinin kafasını çıkaramadığını ve halsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti.

Kediyi kurtarmak için yoğun mücadele

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin sıkıştığı yerdeki demirleri, demir makası ile kesti.

Operasyonun ardından kurtarılan kedi, vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde başı demire sıkışan kediyi itfaiye kurtardı VİDEO