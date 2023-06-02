İHA
Türkiye'nin 81 ili kış ile yaz dönemi arasında gidip geliyor.
Haziran ayına ülkenin dört bir yanı yağışlı girerken, turizm bölgeleri yavaştan ısınmaya başladı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı dağlardaki karlar da erimeye başladı.
Renk renk çiçekler
Özellikle kar kütlelerinin kenarında renk renk açan yılın son kardelenleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kardelenlerle birlikte diğer çiçekleri de görenler, adeta mest oldu.
Fotoğrafçılar iş başında
Bölgeyi gezen doğa fotoğraf sanatçısı Serdar Gökçe, çiçekleri fotoğraflamak için yaylaya çıktıklarını söyledi.
Gökçe, "Sürekli bölge bölge dolaşıyoruz. Kardelenler ve diğer çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.” dedi.