Beytüşşebap’ta yılın son kardelenleri açtı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki dağlarda karların erimesi ile yılın son kardelenleri çiçek açmaya başladı. Renk renk çiçekler, kartpostallık görünler oluşturdu.

İHA

Türkiye'nin 81 ili kış ile yaz dönemi arasında gidip geliyor.

Haziran ayına ülkenin dört bir yanı yağışlı girerken, turizm bölgeleri yavaştan ısınmaya başladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı dağlardaki karlar da erimeye başladı.

Renk renk çiçekler

Özellikle kar kütlelerinin kenarında renk renk açan yılın son kardelenleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kardelenlerle birlikte diğer çiçekleri de görenler, adeta mest oldu.

Fotoğrafçılar iş başında

Bölgeyi gezen doğa fotoğraf sanatçısı Serdar Gökçe, çiçekleri fotoğraflamak için yaylaya çıktıklarını söyledi.

Gökçe, "Sürekli bölge bölge dolaşıyoruz. Kardelenler ve diğer çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.” dedi.