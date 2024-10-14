Bilim insanlarından çığır açan buluş: Örümcek Adam'ın ağı resmen gerçek oldu

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Birçok kişinin severek takip ettiği Örümcek Adam serisinde süper kahramanın ağı birçoğumuzun çocukluk hayalidir.

Bu hayal bilim insanlarını sayesinde imkansız olmaktan çıktı.

Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda bir aygıttan fırlatıldığında güçlü bir yapışkan life dönüşerek kendisinin birkaç katı ağırlığa sahip nesneleri kaldırabilen bir sıvı geliştirmeyi başardı.

NESNELERE YAPIŞIP KALDIRABİLEN BİR AĞA DÖNÜŞÜYOR

Tufts Üniversitesi bilim insanları, Örümcek Adam'ın ağ fırlatma tekniğinden esinlenerek kendi ağırlığının 80 katını kaldırabilen bir ağ geliştirdi.

Bu ağ, yenilikçi bir sistemle, bir iğneden sıvı bir malzemenin atılmasını ve nesnelere yapışıp kaldırabilen bir ipe dönüşmesini sağlıyor.

GÜVE KOZALARINDAN ELDE EDİLEN İPEK KULLANILIYOR

Bilim insanları nesnelere yapışabilen lifleri, laboratuvar ortamında güve kozalarından elde edilen ipek kullanarak üretiyor.

Kozalar, bir çözeltide kaynatılıyor ve fibroin olarak bilinen proteinlere ayrıştırılıyor.

Bu ipek fibroin çözeltisi ise, özellikle doğru katkı maddeleriyle havayla temas ettiğinde bir elyafa dönüşebiliyor.

Araştırmacılar, bunu bir ağ oluşturmak için dar iğnelerden geçirerek, Örümcek Adam'ın ağ fırlatma mekanizmasına benzeyen bir ürün meydana getiriyor.

HANGİ ALANLARDA KULLANILABİLİR

Bilim insanları, su altında işlev gören bu güçlü yapıştırıcıları, birden fazla yüzey için yazdırılabilir sensörler, gıdanın raf ömrünü uzatan yenilebilir kaplamalar ve güneş hücresi verimliliğini artırabilecek ışık toplayan malzemeler geliştirmek için ipek fibroininin kullanılabileceğini kaydetti.

Ayrıca sürdürülebilir mikroçip üretim yöntemleri üzerinde de çalışmalar sürüyor.

KENDİ AĞIRLIĞININ 80 KATINDAN FAZLA NESNELERİ KALDIRABİLİYOR

Üretilen liflerin çapı, kullanılan iğneye bağlı olarak insan saçından yaklaşık yarım milimetreye kadar değişebilmekteyken, cihazın, çeşitli koşullarda kendi ağırlıklarının 80 katından fazla nesneleri kaldırabilen lifler fırlatabilme özelliğine sahip olduğu aktarıldı.