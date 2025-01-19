Bingöl'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

DHA

Türkiye, bir kahramanını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bingöl'de görevli polis memuru Hüseyin Adsız, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adsız'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adsız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adsız için sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlendi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, kurum amirleri, Adsız’ın yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Adsız’ın cenazesi, törenin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine gönderildi.