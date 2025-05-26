İHA

Türkiye'nin en önemli bal merkezlerinden olan Bitlis'te, zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen bal, sahip olduğu kaliteyi de başarıyla ortaya koydu.

Geçtiğimiz günlerde uluslararası bal yarışmaları için Paris'teki laboratuvarlara gönderilen Bitlis balı; prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı bakımından altın bal ödülüne layık görüldü.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞATTI

Yaklaşık 200 arıcının katıldığı bu değerlendirmede Bitlis balının en iyi dereceyi alması, kentteki arıcılara büyük mutluluk yaşattı.

Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, Bitlis balının, kentin yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında üretildiğini belirtti.

"BİTLİS BALI EŞİ BENZERİ OLMAYAN ÖZELLİKTEDİR"

Balları 2 bin 500 rakımın üzerinde olan yaylalarda ürettiklerini ifade eden Ersan, şöyle konuştu: