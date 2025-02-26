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İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesi, doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını heyecanlandıran muhteşem bir doğa olayına sahne oldu.

İlçe merkezinde ortaya çıkan devasa mercek bulutu, gökyüzüne büyüleyici bir estetik kattı.

RENKLERİYLE BÜYÜLEDİ

Yaklaşık dört saat boyunca gökyüzünde kalan mercek bulutu, gün ışığının değişimiyle farklı renklere büründü.

Özellikle gün batımına doğru altın ve turuncu tonlarına dönüşerek unutulmaz bir manzara sundu.

FOTOĞRAFÇILAR VE HALK KAMERALARA SARILDI

Bu nadir doğa olayını kaçırmak istemeyen bölge halkı ve doğa fotoğrafçıları, telefonları ve kameralarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

BİLİMSEL AÇIKLAMASI NEDİR

Bilimsel adı Lenticularis olan mercek bulutları, rüzgar akımlarının dağlarla etkileşime girmesi sonucu oluşuyor.

UFO benzeri şekilleriyle dikkat çeken bu bulutlar, genellikle dağlık bölgelerde gözlemleniyor.

TATVAN’IN COĞRAFİ KONUMU ETKİLİ

Nemrut Dağı ve Van Gölü gibi coğrafi unsurlar nedeniyle Tatvan ve çevresi, bu tür atmosfer olaylarının gözlemlenmesi için oldukça elverişli bir bölge.

Uzmanlar, mercek bulutlarının zararsız olduğunu ve herhangi bir hava tehlikesi oluşturmadığını belirtiyor.