İHA

Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılar, yaz boyunca turistlerin verdiği yiyeceklere alışarak, doğal yollarla beslenme becerilerini büyük ölçüde kaybettiler.

Nemrut’un maskotları olarak anılan bu ayılar, kışın yaklaşmasıyla yiyecek bulmakta zorlanınca, ya kendi aralarında kavga etmeye başladılar ya da kamp alanlarında turistlerin karavanlarına saldırarak gıda arayışına girdiler. Artan açlık, ayılar arasında daha fazla gerginliğe ve turistlerin eşyalarına zarar verme olasılığının yükselmesine yol açtı.

"DOĞADAKİ HAYVANLARI BESLEMEYİN"

Doğal yaşam uzmanı Dr. Cihan Önen, insanların bu hayvanları besleyerek ekosistemin dengesine zarar verdiğini vurguladı.

Önen,

Ayıların doğal beslenme döngüsünden sapması, hem insanları tehlikeye atıyor hem de bu canlılar için riskli bir durum yaratıyor. Bu yüzden, doğada hayvanların yaşamlarına müdahale edilmemesi büyük önem taşıyor. Ayrıca yetkililerin ve uzmanların bu konuda yaptığı uyarılara kulak verilmelidir

diyerek, doğal dengenin korunması gerektiğine dikkat çekti.