Bitlis'te ağaçlar kırağı tuttu

DHA

Kar yağışının aralıksız sürdüğü Bitlis merkezde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5,5 derece olarak ölçüldü.

Merkezdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, Bitlis-Güroymak ile Bitlis-Tatvan kara yolundaki Rahva bölgesinde de yoğun sis etkili oluyor.

Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, soğuk hava ve sisin etkili olduğu bölgede ağaçlar da kırağı tuttu.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji yetkilileri, sisin ileriki günlerde de etkili olacağını ve Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak istikametine gidecek sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

44 KÖY YOLU YENİDE ULAŞIMA AÇILDI

Bitlis ve çevresinde 2 gün önce etkili olan kar nedeniyle kapanan 44 köy yolu ise ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele çalışmalarını, 10 ayrı şantiyedeki 71 iş makinesi ve 75 personelle yürüttüklerini söyledi.