Bitlis'te ağustos ayında Süphan Dağı beyaza büründü Kentte yaklaşık 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’nın zirvesinde ağustos ayının son günlerinde yağan karın ardından vatandaş, 4 mevsimi bir araya yaşadıklarını ifade etti.

İHA

Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor...

Yurdu etkisi altına alan sıcak havalar vatandaşı canından bezdirdi.

Yaz ayının son günlerine girerken bir diğer yandan da sıcak havaların devam edeceği ifade ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcak hava Bitlis'te ise vatandaşları şaşırttı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin 4 bin 58 rakımlı ile en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

"4 mevsimi birden yaşıyoruz"

Dağın zirvesinin beyaza büründüğünü ifade eden Muhammed Karaatman isimli vatandaş, şöyle konuştu: