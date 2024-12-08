Bitlis'te azimli genç, 4 ayda hafız oldu

İHA

Mardin'den Bitlis'e taşınan 17 yaşındaki Abdurrahman Keskin, Ahlat ilçesindeki bir Kur’an Kursu'na yazıldı.

Kur'an ilmine aşık olan genç, burada hafızlık eğitimi almaya başladı.

Kısa sürede Arapçayı okumaya başlayan genç, 4 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamladı.

4 AYDA HAFIZ OLDU

Hafızlık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Keskin, bundan sonraki hedefinin ise Allah yolunda ilim okumak olduğunu söyledi.

Hafız Abdurrahman Keskin, “Mardinliyim. Ortaokulu bitirdiğim gibi Arapça'ya başladım. 4 yıl Arapça okudum. Ondan sonra hafızlık yapmak istedim. Hafızlık için Ahlat’a geldim ve burada 4 ayda hafızlığımı bitirdim. Aslında 4 ayda hafızlığımı bitireceğimi beklemiyordum ama hocam Adem Vermez’in bana verdiği özgüvenle 4 ayda hafızlığı bitirmeyi Allah nasip etti ve bunun için Allah'a şükrediyorum. Hafızlıktan sonra İslami ilimler ve medrese hayatıma devam etmek istiyorum. Allah yolunda ilim okumak istiyorum” dedi.

"ALLAH YOLUNDA İLİM OKUMAK İSTİYORUM"

Kur'an kursu öğreticilerinden Adem Vermez ise Ahlat Abdurrahman Gazi Kur’an Kursu'nda özveri ve büyük emeklerle hafızlar yetiştirdiklerini söyledi.

Vermez, “Hafızımız yaklaşık 4 ay önce kursumuza geldi. Başvurdu kaydını yaptık. Onun da bir hedefi vardı ve bu hedef doğrultusunda buraya geldi. Hedefi 4 veya 6 ayda hafızlığını bitirmekti. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla onun için bir program yaptık. Tabii en çok da onun gayretiyle hafızlığı 4 ayda bitirmeye çalıştık. Cenab-ı Allah mahcup etmesin inşallah” diye konuştu.