Bıyıklarıyla gündem olan ilçe başkanı: Sadece bana yakıştığı için uzattım

Bingöl’de siyaset sahnesine yeni katılan Orhan Avcı, bu kez görevinden çok bıyıklarıyla gündeme geldi.

Karlıova İlçe Başkanı olarak atanan Avcı’nın uzun ve gür bıyıkları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MUHTARLIKTAN SİYASETE UZANAN YOL

İki dönem muhtarlık yaptığını belirten Avcı, yaklaşık 2,5 yıl önce görevini bıraktığını ve daha sonra siyasete yöneldiğini ifade etti. Temiz siyaset anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Avcı, parti teşkilatından gelen teklif üzerine görevi kabul ettiğini dile getirdi.

"BIYIKLARIM 20 YILLIK TERCİHİM"

Avcı, yaklaşık 20 yıldır bıyıklarını aynı şekilde uzattığını belirterek bunun herhangi bir ideolojik ya da siyasi anlam taşımadığını vurguladı. Düzenli bakım yaptırdığını söyleyen Avcı, “Sadece bana yakıştığı için böyle kullanıyorum.” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlçe başkanlığı atamasının ardından paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Avcı’nın bıyıkları farklı ülkelerden de dikkat çekerken Almanya, Fransa, İtalya ve Çin’den yorumlar geldiği ifade edildi.

HEM ELEŞTİRİ VAR HEM DESTEK

Gelen yorumları değerlendiren Avcı, hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldığını belirtti. “Bıyıklarımı çekemeyen de var, beğenen de. Ben yorumları doğal karşılıyorum.” dedi.

Tartışmaların ötesinde asıl hedefinin hizmet olduğunu vurgulayan Avcı, siyasetteki amacının memleketi için çalışmak olduğunu ifade etti. Avcı, gündem olsa da odağını hizmetten ayırmayacağını söyledi.