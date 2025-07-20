Bodrum'da termometreler 36 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı

Muğla’nın turizm cenneti Bodrum’da kavurucu sıcaklıklar etkisini artırdı.

Termometrelerin 36 dereceyi, hissedilen sıcaklığın ise 41 dereceyi bulduğu ilçede, halk ve turistler çareyi sahillere inmeye buldu.

Serinlemek isteyenler denize girerken, bazı tatilciler şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti.

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, 19 Temmuz’dan itibaren sıcaklıkların artacağını duyurarak Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

SAHİLLER DOLDU TAŞTI

Bodrum’un merkezi sahillerinden Kumbahçe Paşatarlası, sıcak havanın etkisiyle en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Sahildeki tüm şemsiyelerin açık olması, sıcaklığın etkisini gözler önüne serdi.

Tatilciler serinlemek için denize girerken, bazıları gölgede kitap okuyarak ya da sohbet ederek vakit geçirdi.

DİĞER PLAJLARDA DA YOĞUNLUK GÖZLEMLENDİ

Bitez, Gümbet, Ortakent ve Türkbükü gibi popüler plajlarda da benzer yoğunluklar yaşandı.

Tatilcilerin sabahın erken saatlerinde plajlara gelmeye başladığı, öğle saatlerinde ise şezlong bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği görüldü.