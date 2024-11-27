Bolu Dağı Tüneli kısa süreli ulaşıma kapatılacak

İHA
Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminin kısa süreli ulaşıma kapatılacağını bildirdi.
Kar temizleme çalışması nedeniyle kapatılacağı ifade edilen tünele ilişkin açıklamada, Anadolu Otoyolu üzerinde karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.
ULAŞIMA KISA SÜRELİ ARA
Otoyolun İstanbul yönünün 13.30-14.30 saatleri arasında kapatılarak ulaşımın Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirileceği aktarılan açıklamada, 15.00-16.00 saatlerinde kapalı kalacak Ankara yönünde de trafiğin, Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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