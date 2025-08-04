Bolu'da çırpınan onlarca balık kurtarıldı

Bolu’da geçtiğimiz hafta Çepni köyü sınırları içerisinde bulunan gölette, su seviyesinin hızla düşmesiyle balık ölümleri artış gösterdi.

Sıcak havanın etkisiyle tamamen kurumaya yüz tutan gölette, bazı balıkların çamur içinde oksijen bulmak için çırpındığı görüldü.

GÖLET HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ölü balıklar kıyı şeridinde ve su yüzeyinde yoğun şekilde görüntülere yansırken, gölet havadan görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BALIKLAR KURTARILDI

Ekipler tarafından gölde inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda göletin balçık olması sebebiyle belli noktalarda kurtarma çalışması yapıldı.

Gölette yaşam mücadelesi veren balıklar hafta sonu 2 günlük yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Balçık içerisinden kurtarılan balıklar, Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bulunan beton havuzlara nakledildi.