Bolu'da Kartalkaya kayak merkezinde 1 metre kar var

AA

Kartalkaya Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri.

Kartalkaya bu hafta sonunda kayakseverlerin ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı.

KAR KALINLIĞI 1 METRENİN ÜZERİNDE

Bölgede iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve yapay karlamayla kar kalınlığı bir metrenin üzerine çıktı.

Hafta sonu tatilini Kartalkaya'da geçirmek isteyenler, güneşin de kendini gösterdiği merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

OTELLER HAFTA SONU YÜZDE 90 DOLU

Bölgedeki oteller, hafta sonunda yüzde 90 dolulukla hizmet veriyor. Konaklama mekanlarında yılbaşı rezervasyonları da devam ediyor.

"SEZON ERKEN AÇILDI"

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, geçen hafta yapılan sezon açılışının ardından tatilcilerin kayak merkezine ilgi gösterdiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda aralık ayının 15'inden sonra sezonu açıyorduk. Erken yağan karla sezon da erken açıldı." dedi.

"KRİSTAL KAR KALİTESİNDE KAYAK"

Kar yağışının iki gündür aralıklarla etkili olduğunu dile getiren Avcı, şöyle konuştu: