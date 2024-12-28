Bolu’da kızıl geyik karla kaplı yolda görüntülendi

İHA
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü.
Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımdaki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kar nedeniyle ormanda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, merkez kesimlere inmeye başladı.
ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI YOLU ÜZERİNDE KIZIL GEYİK
Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde kızıl geyik görüntülendi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Yol üzerinden ormanlık alana giren ve bir süre yiyecek arayan kızıl geyik, bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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