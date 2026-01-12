Kuşlar bayılıyor! Muhabbet kuşları için sağlıklı ballı çubuk tarifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evcil hayvan besleyenlerin en hassas olduğu konuların başında, sevimli dostlarının sağlıklı beslenmesi geliyor.

Özellikle ev ortamında en çok tercih edilen kuş türlerinden biri olan muhabbet kuşları için, günlük yem düzeninin yanı sıra verilen atıştırmalıklar ve ödül mamaları da büyük önem taşıyor.

Marketlerde ve petshoplarda satılan hazır ballı çubukların içeriğinde yer alabilen katkı maddeleri, şeker oranı ve koruyucular nedeniyle birçok kişi daha doğal ve güvenilir alternatiflere yöneliyor.

Bu nedenle birçok kişi, kuşlarına güvenle yedirebileceği ev yapımı ballı çubuk tariflerini araştırıyor. İşte ev yapımı ballı çubuk tarifi…

BALLI ÇUBUK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kuş yemi (yaklaşık 1 – 1,5 çay bardağı)

1 adet yumurta

40 gram un (yaklaşık 2 tepeleme yemek kaşığı)

1,5 – 2 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Öncelikle bal, yumurta ve unu bir karıştırma kabında iyice çırpın. Daha sonra kuş yemini yavaş yavaş ekleyerek karışım yoğun kıvam alana kadar harmanlayın.

Hazırlanan karışımı, kaşık yardımıyla yağlı kağıt serili tepsiye küçük porsiyonlar halinde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 10 dakika pişirin. Bisküvileri, fırından aldıktan sonra tamamen soğumaya bırakın.

Tarifi paylaşan kuş sahipleri ve veterinerler, ballı çubukların haftada 1 adetten fazla verilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bu çubuklar uygun koşullarda saklandığında uzun süre muhafaza edilebiliyor.