Bolu'da müsabakada rakibini karıştırıp seyirciyle güreşti

Bolu'da ilginç görüntüler...
Hacıhalimler köyünde yapılan Geleneksel Acısu Bayramı’na binlerce kişi katıldı.
GÜREŞ MÜSABAKALARI YAPILDI
Etkinlikte geleneksel hale gelen ve yüzlerce kişinin katıldığı Karakucak Güreşleri de yapıldı.
SEYİRCİLERİN ARASINA DALDILAR
Müsabakalarda başaltı kategorisinde yarışan Ulvi Can Kellecioğlu ile Mustafa Zopalı, güreşirken seyircilerin arasına daldı.
SEYİRCİYLE GÜREŞTİ
Bu sırada Mustafa Zopalı, kenardaki bir seyircinin ayağından tutarak güreşmeye devam etti.
İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ
Güreşçinin rakibini şaşırarak seyirciyle güreşmeye çalışması, izleyenleri güldürdü.
TEKRAR SAHAYA DÖNDÜLER
Müsabaka dururken, rakip iki güreşçi tekrar meydana döndü.
Devam eden müsabakada Mustafa Zopalı, Ulvi Can’ı yendi.