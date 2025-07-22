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Bolu'da müsabakada rakibini karıştırıp seyirciyle güreşti

Mudurnu ilçesinde düzenlenen güreş müsabakaları sırasında iki güreşçi, bir anda seyircilerin arasına daldı. Bu sırada sporculardan biri rakibini karıştırıp, seyircilerden biriyle güreşmeye başladı. O anlar, kameraya yansıdı.

DHA DHA
22.07.2025 13:09
Bolu'da müsabakada rakibini karıştırıp seyirciyle güreşti

Bolu'da ilginç görüntüler...

Hacıhalimler köyünde yapılan Geleneksel Acısu Bayramı’na binlerce kişi katıldı.

GÜREŞ MÜSABAKALARI YAPILDI

Etkinlikte geleneksel hale gelen ve yüzlerce kişinin katıldığı Karakucak Güreşleri de yapıldı.

SEYİRCİLERİN ARASINA DALDILAR

Müsabakalarda başaltı kategorisinde yarışan Ulvi Can Kellecioğlu ile Mustafa Zopalı, güreşirken seyircilerin arasına daldı.

SEYİRCİYLE GÜREŞTİ

Bu sırada Mustafa Zopalı, kenardaki bir seyircinin ayağından tutarak güreşmeye devam etti.

İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Güreşçinin rakibini şaşırarak seyirciyle güreşmeye çalışması, izleyenleri güldürdü.

TEKRAR SAHAYA DÖNDÜLER

Müsabaka dururken, rakip iki güreşçi tekrar meydana döndü.

Devam eden müsabakada Mustafa Zopalı, Ulvi Can’ı yendi. 

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