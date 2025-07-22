Bolu'da müsabakada rakibini karıştırıp seyirciyle güreşti Mudurnu ilçesinde düzenlenen güreş müsabakaları sırasında iki güreşçi, bir anda seyircilerin arasına daldı. Bu sırada sporculardan biri rakibini karıştırıp, seyircilerden biriyle güreşmeye başladı. O anlar, kameraya yansıdı.