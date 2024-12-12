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Bolu'da okul müdürü döverek yatalak bırakmıştı: 31 yıllık yaşam savaşını kaybetti

Bolu'da okul müdürü döverek yatalak bırakmıştı: 31 yıllık yaşam savaşını kaybetti 30 Aralık 1993 tarihinde sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle okul müdürü tarafından dövülerek komaya sokulan 46 yaşındaki İbrahim Akkaş, yatağa bağımlı olarak geçirdiği 31 yıllık çileli bir yaşam mücadelesinin ardından hayata veda etti.