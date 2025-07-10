Bolu'da orman içine ölü tavukları attılar: Pis koku ve kirlilik tepkiye neden oldu Bulanık köyündeki orman içine atılan ölü tavuklar, pis koku ve çevre kirliliğine sebep oldu. Bölgede çobanlık yapan bir şahıs, "Allah belanızı versin, yakınında da kümesler var" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.