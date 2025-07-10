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Bolu'da orman içine ölü tavukları attılar: Pis koku ve kirlilik tepkiye neden oldu

Bulanık köyündeki orman içine atılan ölü tavuklar, pis koku ve çevre kirliliğine sebep oldu. Bölgede çobanlık yapan bir şahıs, "Allah belanızı versin, yakınında da kümesler var" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.

İHA İHA
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Bolu'nun Bulanık köyündeki ormanlık alanına tavuk ölüleri atıldı.

Bölgede çobanlık yapan 60 yaşındaki Arif Asma, koyunlarını otlattığı esnada orman içindeki ölü tavukları gördü.

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Kötü kokuya neden olan ölü tavukları görüntüleyen Arif Asma, "Allah belanızı versin, yakınında da kümesler var" diyerek tepki gösterdi

"BUNLARDAN HASTALIK BULAŞIR"

Ölü tavukların renginin yeşile döndüğünü söyleyen ve buradan hayvanların hastalık kapabileceğini belirten çoban Asma, "Koyunlarımı güderken, köpeklerimin tepki vermesi üzerine buraya geldim. Bunlardan hastalık bulaşır. Koyunlarım bu bölgede geziyor. Tavuklar doğaya atılmaz. Köpekler yiyor bunları, renkleri yeşile dönmüş" dedi.

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