Bolu'da özel öğrencilerden 'Bayrak Sevgisi' gösterisi

- Bolu'da Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri "Bayrak Sevgisi" temalı bir koreografi sergiledi.
- Öğrenciler, velileri ve öğretmenleri ile birlikte bu özel gösteride Türk bayrağına olan bağlılıklarını ifade etti.
- Gösteri, bayrak bağlı balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.
Bolu Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri, "Bayrak Sevgisi" temalı koreografi hazırladı.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel öğrenciler ve aileleri, Türk bayrağına duydukları sevgi ve bağlılığı müzikli gösteriyle ifade etti.
ÖĞRENCİLER ÖNDE, VELİLERİ ARKADA YÜRÜDÜ
Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan programda, okul öğretmenleri ve veliler, ellerindeki renkli kartonlarla sıraya geçen çocuklarının arkasından yürüdü.
Burada sıraya geçen veliler ve öğretmenler, kartonlarını sırayla açarak Türk bayrağı oluşturdu.
Etkinlik, öğrencilerin Türk bayrağı bağlı balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.