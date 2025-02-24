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DHA

Bolu'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza boyadı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Karın tadını çıkarmak isteyen köylüler ise kaymak için kendilerine pist oluşturdu.

KAYMAK İSTERKEN ÇUKURA UÇTULAR

Pisti gören bir grup vatandaş ise, eğlenceye ortak olmak istedi.

Şambreller ile arka arkaya kayan grup, pisti çevreleyen kar duvarını parçalayıp, yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura uçtu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çukura düşenler çevredekiler tarafından kurtarıldı.