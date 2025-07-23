Bolu'da yangına karşı köylüler tarlada yangın tüpleriyle nöbette

Yangın mevsimi Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Birçok il ve ilçede çıkan yangınlar, tarım alanları ve yerleşim yerlerinde büyük tahribata yol açıyor.

Bu riskin bilincinde olan Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki çiftçiler, hasat döneminde olası yangınlara karşı kendi önlemlerini aldı.

YANGIN TÜPLERİYLE NÖBET TUTUYORLAR

İlçeye bağlı Alpagut köyünde hasat yapılan tarlalarda vatandaşlar, ellerinde yangın söndürme tüpleri ve su tankerleriyle muhtemel yangınlara karşı tetikte bekliyor.

Son günlerde bölgede çıkan yangınların ardından, Mudurnu'ya bağlı köylerde vatandaşlar seferber oldu.

TRAKTÖRLERE SU DOLU VARİLLER KOYDULAR

Özellikle balya makinesi ve biçerdöverle yapılan çalışmalar sırasında kıvılcım riskine karşı köylüler, traktörlere su dolu variller yerleştirip yangın tüplerini yanlarından ayırmıyor.

Yangın söndürme tüpüyle biçerdöverin yanında yürüyen Cemal Bekil, "Yangınlar çıkmasın diye tankerlerimizle birlikte biçerdöverlerimizin yanında yangına mahal vermemek için hazır bulunmaktayız." dedi.

"BİÇERDÖVER NEREYE GİDERSE TANKER DE ORAYA GİDER"

Biçerdöver nerede biçim yaparsa tankerin de orada konuşlandığını ifade eden Mehmet Tanrıkulu, "Yangın çıkmaması için tankerlerle biçerdöverlerin yanında tarlada bekliyoruz. Biçerdöver nereye giderse, tanker de oraya gidiyor." ifadelerine yer verdi.