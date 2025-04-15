İHA

CHP'nin, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası sonrası yaptığı genel boykot çağrısı, siyaset sahnesinde tartışmaları beraberinde getirdi.

Türkiye ekonomisine darbe vurulması olarak nitelenen CHP'nin boykot çağrısı, özellikle esnafı zor durumda bıraktı.

"KENDİ MALIMIZI BOYKOT ETMEK VATAN HAİNLİĞİDİR"

Boykot çağrılarının ardından Ankara'da satış yapamayan ve CHP üyesi olduğunu açıklayan Hamza Doğan, 4 Nisan günü partisine tepki göstererek, "Kendi malımızı boykot etmek vatan hainliğidir, böyle vatanseverlik mi olur?" ifadelerini kullandı.

CHP ÜYELİK KARTINI KIRDI

Kameralar önünde CHP kartını kırarak üyeliğini iptal eden pazarcı, parti değişikliği yaptı.

AK PARTİ'YE KATILDI

Esnaf Hamza Doğan, AK Parti'ye katıldı.

Doğan'ın AK Parti'ye katılımını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu.

"MİLLETİN DEĞERLERİYLE KAVGA EDENLER DEĞİL, BERABER YÜRÜYENLER KAZANIR"

Özcan, yeni üyeye parti katılım formunu vererek, "CHP'nin baskıcı zihniyetine boyun eğmeyen esnaf kardeşimiz Hamza Doğan, bugün AK Parti ailemize katıldı. Milletin değerleriyle kavga edenler değil, milletin yanında yürüyenler kazanır. Hoş geldin kardeşim, birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak olan boykotu desteklediğini duyurmuştu. Boykot çağrısı, CHP'li esnafı da isyan ettirmişti.

CHP üyesi olduğunu belirten esnaf Hamza Doğan, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini söyleyerek üye kartını kırmıştı.

"ZATEN ETRAFIMIZ DÜŞMANLA SARILI"

Yapılan boykota karşı olduğunu belirten Doğan, "Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize? Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok. CHP'nin yaptığı yanlış bir şey ve üye olduğum halde, üyeliğimi de sildirdim. Kart da cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.