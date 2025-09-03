Bu meyveleri asla buzluğa koymayın! Dondurulduğu anda bozuluyorlar

Özellikle yaz aylarında pek çok kişi çeşitli sebze ve meyveyi tazeliğini kaybetmemeleri ve kış aylarında da tüketilmemeleri amaçlı dondurmayı tercih eder.

Ancak bu noktada dondurulmaya uygun olmadığı halde dondurulan bu meyveler hakkında dikkat çekici bir uyarı yapıldı.

Uzmanlar, bu meyvelerin dondurulduğunda hem dokusunu hem de tadını kaybettikleri için çözüldüğüne tazeliğini tamamen yitirmiş sügerimsi ve sağlıksız hale geldiklerini vurguluyor.

BU MEYVELERİ SAKIN DONDURMAYIN

Bu meyveler arasında ilk sırada su oranı yüksek olan karpuz ve kavun yer alıyor. Dondurulduğunda süngerimsi ve lapa gibi bir yapıya dönüştüğü için çözüldüğünde tazeliğini kaybediyor ve salata ya da taze sunum için uygun olmuyor.

Botanik açıdan meyve sınıfına giren salatalık, dondurulduğunda çıtırlığını kaybediyor ve çözüldüğünde süngerimsi bir dokuya dönüştüğü için taze tüketim için önerilmiyor. Muz ise kabuksuz ve bütün halde dondurulduğunda çözüldüğünde lapa kıvamına geliyor; ancak dilimlenmiş, püre yapılmış ya da smoothie hazırlamak amacıyla dondurulduğunda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Portakal, mandalina, limon ve greyfurt gibi narenciyelerde dondurma işlemi hücre duvarlarını zedelediği için çözülünce pörsüme ve lezzet kaybı meydana geliyor. Buna rağmen kabuklarının rendelenip saklanması mümkün.

Elma ve armut da benzer şekilde bütün halde dondurulduğunda yumuşayıp lapa gibi olurken, püre yapılmış veya önceden pişirilmiş tatlıların içinde dondurulduğunda bu sorun ortadan kalkıyor. Üzüm ise taze tüketim için dondurmaya uygun olmasa da çözüldüğünde yumuşayıp sulanmasına rağmen serinletici bir atıştırmalık ya da buz alternatifi olarak değerlendirilebiliyor.