Bu özelliği kimse bilmiyor! İşte, arabanızdaki gizli mini buzdolabı

Günümüzde otomobiller sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıktı; adeta teknoloji üssüne dönüştü. Ancak birçok sürücü, sahip oldukları aracın sunduğu gizli konfor özelliklerinden hâlâ habersiz.

Bunlardan biri de birçok orta ve üst segment araçta bulunan, fakat çoğu kişinin farkında olmadığı "Gizli Buzdolabı" sistemi.

Evet, yanlış duymadınız! Pek çok modern araç, özellikle yaz aylarında serin içecek ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış klima destekli mini bir buzdolabı sistemine sahip.

Honda, Hyundai, Volkswagen ve bazı premium otomobillerde standart olarak yer alan bu sistem, doğrudan klima ünitesine bağlı özel bir hava kanalı sayesinde çalışıyor.

TORPİDO GÖZÜNDE SAKLANAN ÖZELLİK

Birçok sürücünün aracında bulunan ancak varlığından bir haber olduğu özellikler arasında yer alan bu özellikle birlikte aracınızın torpidosu meğer mini bir buzdolabına dönüşüyormuş.

İşleyişi oldukça basit ama bir o kadar da zekice olan bu sistemde, aracın torpido gözüne yönlendirilmiş soğutmalı bir hava kanalı bulunuyor.

Klimayı çalıştırdığınızda, bu kanaldan gelen serin hava torpido içine doluyor. İç kısımda yer alan küçük bir valf ya da anahtar yardımıyla soğuk hava akışı açılıp kapatılabiliyor. Böylece torpido, kısa süreli içecek saklama alanına dönüşüyor.

Araç sahiplerinin bu özelliği kullanabilmesi için genellikle torpido içinde yer alan küçük bir hava kanalı düğmesini açması yeterli. Ama bu sistemin düğmesi her araçta farklılık gösterebiliyor. Bunu öğrenmeniz için yetkili servisten bilgi alabilirsiniz.