Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak

Kurban Bayramı'nın 3. günü sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, batı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar beklentisi bulunuyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Balıkesir 31°C Parçalı ve az bulutlu
Edirne 34°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 27°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 30°C Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 32°C Parçalı ve az bulutlu
Denizli 37°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İzmir 34°C Parçalı ve az bulutlu
Manisa 37°C Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur'un batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Adana 34°C Az bulutlu ve açık
Antalya 29°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 30°C Az bulutlu ve açık
Isparta 34°C Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 33°C Az bulutlu ve açık
Eskişehir 32°C Az bulutlu ve açık
Konya 33°C Az bulutlu ve açık
Nevşehir 30°C Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 30°C Az bulutlu ve açık
Düzce 32°C Az bulutlu ve açık
Sinop 27°C Az bulutlu ve açık
Zonguldak 23°C Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 34°C Az bulutlu ve açık
Rize 24°C Az bulutlu ve açık
Samsun 24°C Az bulutlu ve açık
Trabzon 22°C Az bulutlu ve açık
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Erzurum 25°C Parçalı ve az bulutlu
Kars 23°C Parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C Az bulutlu ve açık
Van 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 36°C Az bulutlu ve açık
Gaziantep 36°C Az bulutlu ve açık
Mardin 32°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 38°C Az bulutlu ve açık
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