İHA

Burdur'da Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Hilmi Hafize Evin Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan Emine Gülay, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Huzurevi arasında imzalanan protokol çerçevesinde huzurevinde düzenlenen zihinsel, biyopsikososyal gelişim atölyesinde üniversite öğrencilerine daha önce hiç evlenmediğini, bu yüzden de bir kına gecesinin olması hayalinin olduğunu söyledi.

KINA ORGANİZAZYONU DÜZENLENDİ

Bunun üzerine harekete geçen MAKÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Huzurevi yönetimi, 'hayaller gerçekleştiriliyor projesi' çerçevesinde Emine Gülay için huzurevi bahçesinde bir kına organizasyonu düzenledi.

Organizasyona bindallısını giyip süslenerek gelen Emine Gülay'ın mutluluğu gözlerine yansıdı.

ELLERİNE KINA YAKILINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Halk oyunları gösteri ile başlayan kına organizasyonunda yerel sanatçılar sahne aldı.

Kırmızı bindallısı ile öğrencileri ve huzurevi sakinlerini etrafına toplayan Gülay, 'vur patlasın çal oynasın' diyerek 'kurtlarını' döktü.

69 yıllık hayali gerçek olan Gülay, ellerine kına yakıldığı esnada ise duygulanarak mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

"BUGÜN HAYALİM GERÇEK OLDU"

Kına gecesi hayalinin gerçekleştiği için çok sevinçli olduğunu söyleyen Emine Gülay, şöyle konuştu:

Ben daha önce hiç evlenmedim. Huzurevi müdürüm ve hocalarımın sayesinde bugün hayalim gerçek oldu. Kına gecemin olmasını çok istiyordum. Allah razı olsun herkesten. Benim için kına gecesi yaptılar. Çok mutlu oldum. Şimdi kına gecemde bol bol oynatacağım kızları. Kendime de kına yaktıracağım, altın toplayacağım. Gelen tüm misafirlerimin ayaklarına sağlık. İyi ki varsınız yavrularım.

Kına organizasyonuna katılan Emine Gülay'ın ağabeyi Mehmet Gülay ise, "Kardeşimin bu mutlu gününü daha önce görebilseydim keşke. Biz hanımımla kardeşlerime anne baba olmaya çalıştık. Garibandık eskiden biz, nasip olmadı. Bizim kimsemiz yok. Allah devletimizden razı olsun." şeklinde konuştu.

"EMİNE TEYZEMİZİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKLE İŞE BAŞLADIK"

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Deniz Şahin ise şöyle konuştu: