Burdur'da kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu

DHA
Burdur'da kanalizasyon kazısı sırasında ilginç bir olay yaşandı.
İl Özel İdare ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğretmenevinin bahçesinde kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi.
Çalışma sırasında insan kemiklerine rastlandı.
Kazı sırasında kemikleri fark eden ekipler, durumu polise bildirdi.
GAYRİMÜSLİMLERE AİT MEZARLIK ALANI
İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, etrafını şeritle çevirdikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Burdur tarihi üzerine araştırma gerçekleştiren eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, bölgenin kentte yaşayan gayrimüslimlere ait mezarlık alanı olduğunu belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış