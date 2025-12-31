Burdur'da oyuncak arabalarla büyüyen Alpaslan’ın odası adeta 'mini müze'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Burdur’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Alpaslan Şahin’in oyuncak arabalara olan ilgisi, babasının işten dönerken getirdiği küçük arabalarla başladı. Zamanla vazgeçilmez bir tutkuya dönüşen bu ilgi, yaklaşık 8 yıl içerisinde farklı renk ve modellerden oluşan büyük bir koleksiyonun ortaya çıkmasını sağladı.

AİLESİ, ODASINI RAFLARLA DONATTI

Alpaslan’ın oyuncak arabaları için ailesi, odasında özel raflar yaptırdı. Yüzlerce oyuncak arabayı büyük bir titizlikle raflara yerleştiren küçük koleksiyoner, araçlarının düzeni ve temizliğiyle de yakından ilgileniyor. Koleksiyonun haftalık temizliğini bizzat kendisi yapan Alpaslan, oyuncakların zarar görmemesi için bu işi kimseye bırakmıyor.

"BEBEKKEN ÇANTAMDA OYUNCAK ARABA TAŞIRDIM"

Anne Hatice Şahin, oğlunun araba sevgisinin bebeklik dönemine dayandığını anlatarak şunları söyledi:

Alpaslan’ın küçük büyük bütün arabalara karşı özel bir ilgisi var. Bebekken herkes çantasında yedek kıyafet taşırken ben oyuncak araba taşırdım. Her gittiğimiz yere mutlaka bir arabayla giderdik. Başka oyuncaklarla pek ilgilenmedi.

GERÇEĞİNE BENZEYEN MODELLERİ TERCİH EDİYOR

Koleksiyonunda 1000’e yakın oyuncak araba bulunduğunu belirten Alpaslan Şahin ise seçim yaparken oldukça seçici davrandığını dile getirdi.

“Bir arabayı alırken bende olup olmadığına, rengine ve özelliklerine bakıyorum. Gerçek araçlara benzeyenleri seviyorum. Fantastik olanları genelde almıyorum.” diyen Alpaslan, farklı serilerden birçok özel parçaya sahip olduğunu ifade etti.

"HIZLI VE ÖFKELİ" SERİSİNE ÖZEL İLGİ

Koleksiyonunda “Hızlı ve Öfkeli” film serisine ait araçların önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Alpaslan, bu seriden yalnızca iki aracının eksik olduğunu belirtti. Geleceğe dair hayallerini de paylaşan küçük koleksiyoner, “1000 tane gerçek araba alamam ama 10 tanesinin gerçeğini alabilirim inşallah. Büyüyünce de arabalarla ilgili bir iş yapmak istiyorum.” dedi.