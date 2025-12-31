Bursa kırlarında saka kuşlarının dansı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın kırsal bölgelerinde doğaseverlerin dikkatini çeken saka kuşları, sürüler halinde uçarken görsel bir şölen sundu. Uçuş sırasında kanatlarındaki belirgin sarı renklerle öne çıkan kuşlar, kırlarda hareketli görüntüler oluşturdu.

SOĞUK MEVSİMDE BİRLİKTE, BAHARDA AYRI

Beslenme amacıyla bir araya gelen saka kuşları, kış aylarını kalabalık gruplar halinde geçiriyor. Uzmanlara göre, bu davranış hem yiyecek bulmayı kolaylaştırıyor hem de soğuk hava koşullarında hayatta kalma şansını artırıyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ise sürüler dağılmaya başlıyor ve kuşlar eş tutma ile üreme sürecine giriyor.

DOĞAL YAŞAMIN DİKKAT ÇEKEN TÜRLERİNDEN

Doğal yaşam alanlarında sıkça rastlanan saka kuşları, mevsimlere göre değişen davranışlarıyla da ilgi görüyor. Parlak tüyleri, zarif uçuşları ve güzel ötüşleriyle bilinen bu küçük ötücü kuşlar, Bursa kırlarında doğanın canlılığını gözler önüne seriyor.