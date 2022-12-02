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BURSA SU KESİNTİSİ! Su kesintisi yaşayacak ilçeler! 2Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BURSA SU KESİNTİSİ! Su kesintisi yaşayacak ilçeler! 2Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 2 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…