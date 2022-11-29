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- Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 29 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 29 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 29 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 29.11.2022 - 10:04
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 29 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi ve civarında 29 Kasım 2022 Salı günü saat 10:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak ve civarında 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09:45 ile 11:45 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ ARIZA SORGULAMA