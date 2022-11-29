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Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 29 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 29 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 29 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…