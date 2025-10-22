Bursa Uludağ’da sonbahar güzelliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

12 bin 762 hektar orman alanına sahip Uludağ; 33’ü bölgeye özgü, 138’i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapıyor.

Meşe, çam, kestane, ceviz, kavak, fındık ve gürgen gibi ağaçların yer aldığı bölgede, sonbaharın gelişiyle doğa, sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

SARARAN AĞAÇLARA SİS TABAKASI DA EŞLİK ETTİ

Türkiye’nin ilk kayak merkezi olan ve ‘beyaz cennet’ olarak tanımlanan Uludağ’ın Bakacak mevkiindeki seyir tepesinde, sararan ağaçlar ve oluşan sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu.

Doğaseverlerin de ilgi gösterdiği manzara, drone'la havadan görüntülendi.