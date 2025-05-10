İHA

Kurban Bayramı'na günler kala, kurbanlık hayvanlar da piyasaya çıktı.

Bu kapsamda besiciler, şimdiden kurbanlıkları için fiyat belirlemeye başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Yıldız da, kurban pazarındaki en pahalı danalardan birine sahip.

380 BİN TL FİYAT BİÇTİ

Yıldız, çok sayıda kurbanlık arasında en pahalısı olan "Paşa" isimli danasına gözü gibi bakıyor.

Kurban Bayramı'na günler kala, "Paşa" isimli danasına 380 bin lira fiyat biçti.

"ÖZEL BAKIM İSTİYOR"

Yıldız, "Özenle baktığımız ve Bursa'nın en büyüklerinden olan danamız 1 ton 200 kilogram ağırlığında. Alıcıları için özenle besledik. Artık ailemizden biri olan Paşa'nın canlı ağırlığı 1 ton 200 kilogram. Paşa'ya 380 bin lira gibi bir rakamı uygun gördük.

Bu kurbanlığımız büyük bir hayvan olduğu için daha özel bir bakım istiyor. Her gün taramasını yapıyoruz, gerektiği günlerde yıkamasını yapıyoruz ve rahat ferah bir ortamda gayet sağlıklı besliyoruz. Veteriner hekimlerimiz ile çalışıyoruz. Bursa bölgesinin en büyük kurbanlığı" dedi.