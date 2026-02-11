Bursa'da 50 yıllık çaycıdan müşterilere 'dökme' şakası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi’nde yarım asrı aşkın süredir kıraathane işleten Ferudun Türkmen, çay servisini adeta gösteriye dönüştürüyor. 1953 yılında babasının açtığı kahvehanede yetişen Türkmen, 13 yaşından bu yana tezgâhın arkasında olduğunu ve 50 yıldır aynı mekânda hizmet verdiğini söyledi.

Yaklaşık 20-25 yıldır müşterilerine şaka yaptığını belirten Türkmen, “Bu şaka aparatını İnegöl’de bir toptancıdan aldım. Sonra kahvede denemeye başladık. Çay dökme şakası yapıyoruz. Bazıları kızıyor, bazıları hemen anlıyor. Ama sonunda herkes gülüyor” dedi.

DEV FİNCANLAR, SAHTE BARDAKLAR

Türkmen’in en bilinen şakası, tencere boyutundaki fincanlarla yapılan servis ve içi dolu gibi görünen ancak dökülmeyen sahte bardaklarla müşterileri kısa süreli paniğe sürüklemek. Özellikle ilk kez gelenler, üzerlerine sıcak çay döküldüğünü sanarak yerlerinden fırlıyor.

“Vatandaş önce panikliyor ama gerçeği anlayınca özür diliyor, sonra da birlikte gülüyoruz” diyen Türkmen, zaman zaman kendisinin de şakaya maruz kaldığını anlattı:

Bir gün bana da aynı şekilde şaka yaptılar. ‘Bana sıcak bir şey döktünüz’ diye tepki gösterdiler. Meğer bana oyun yapmışlar.

BÜROKRATLAR DA NASİBİNİ ALDI

Ferudun Türkmen, kıraathanesine gelen bürokrat ve siyasetçilere de aynı şakayı yaptığını belirtti. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’a da şaka yaptığını dile getiren Türkmen, “Gelen herkese yapmaya çalışıyoruz. Onların da hoşuna gidiyor.” dedi.

"BİRKAÇ YIL DAHA DEVAM"

Şakalarıyla 7’den 70’e herkesi önce korkutup sonra güldüren Türkmen, mesleğini birkaç yıl daha sürdürmeyi planladığını belirterek, “Bir süre daha devam ederiz, sonra emekli olur gideriz.” diye konuştu.