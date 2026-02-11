Google Haritalar’ı yanlış kullanıyor olabilirsiniz! İşte her sürücünün bilmesi gereken 20 özellik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artık sadece "sağa dönün" diyen bir ses değil; akıllı bir asistan, yakıt tasarrufu uzmanı ve hatta bir güvenlik koruması...

2026 yılı itibarıyla Google Haritalar, basit bir yön bulma uygulaması olmaktan tamamen çıkarak modern sürücülerin vazgeçilmez dijital kokpitine dönüştü.

Yapay zeka desteğiyle güçlenen yeni nesil güncellemeler; radar uyarılarından yakıt tasarruflu rota önerilerine, elektrikli araç şarj yönetiminden artırılmış gerçeklik destekli yönlendirmelere kadar geniş bir yelpazede hayatımızı kolaylaştırıyor.

Peki, telefonunuzdaki bu güçlü aracın tüm potansiyelini gerçekten kullanıyor musunuz?

İşte direksiyon başındaki her sürücünün mutlaka hakim olması gereken, sürüş konforunu ve güvenliğini zirveye taşıyacak 20 özellik...

GOOGLE HARİTALAR 20 ÖZELLİK

Park Yerini Kaydet: Mavi konuma dokunarak arabanızı nereye bıraktığınızı işaretleyin. Büyük otoparklarda "Arabam neredeydi?" derdine son.

Çevrimdışı Haritalar: İnternetin çekmediği yollar için bölgeyi önceden indirin; navigasyon kesintisiz devam etsin.

Hız Limiti ve Hız Göstergesi: Ekranın köşesinde anlık hızınızı ve yasal limiti görün. Hız sınırını aştığınızda uygulama sizi uyarır.

Radar ve Polis Bildirimleri: Güzergah üzerindeki hız radarlarını, mobil kontrolleri veya kaza noktalarını görün (ve siz de diğerlerine bildirin).

Tek Parmakla Zoom: Ekrana iki kez dokunup parmağınızı kaldırmadan aşağı/yukarı kaydırarak haritayı kolayca büyütüp küçültebilirsiniz.

Durak Ekleme: Yol üzerindeki benzinlik, market veya kahve duraklarını rotayı bozmadan araya ekleyin.

Şerit Rehberi: Karmaşık kavşaklarda hangi şeritte kalmanız gerektiğini canlı görselle görün.

Varış Saati Paylaşımı (Share Trip Progress): "Nerede kaldın?" diye soranlara canlı konumunuzu ve tahmini varış sürenizi gönderin.

Ücretli Yol ve Feribot Filtreleri: Ayarlardan ücretli geçişleri veya feribotları kapatarak alternatif rotalar oluşturun.

Hatırlatıcı Ayarla: Randevunuzun konumunu girin, trafik durumuna göre Haritalar size "şimdi çıkmalısın" bildirimi göndersin.

Yakıt Tasarruflu Rotalar: Yapay zeka destekli, en az yakıt tüketen (çevreci) rotayı tercih ederek tasarruf edin.

EV Şarj İstasyonları: Elektrikli araçlar için gerçek zamanlı doluluk durumu olan şarj noktalarını bulun.

Zaman Tüneli (Timeline): Geçmişte hangi gün nerede olduğunuzu veya hangi rotayı kullandığınızı görün.

Yapay Zeka Destekli Sesli Komutlar: "Bu kafe artık kapalı" gibi doğal dille harita üzerinde düzenleme önerileri verin (2026 yeni özelliği).

Güç Tasarrufu Modu: Uzun yollarda ekranı sadece kritik dönüşlerde uyandırarak pil ömrünü uzatın.

Canlı Yoğunluk Takibi: Gideceğiniz marketin veya restoranın o an ne kadar kalabalık olduğunu grafiklerle inceleyin.

Kapalı Alan Navigasyonu (AR): AVM veya havalimanı gibi büyük iç mekanlarda Artırılmış Gerçeklik ile okları takip ederek yolunuzu bulun.

Mesafe Ölçme: Haritada iki nokta arasına sağ tıklayıp (veya basılı tutup) kuş uçuşu mesafeyi tam olarak ölçün.

Pusula Kalibrasyonu: Mavi noktaya dokunup "Kalibre Et" diyerek telefonunuzun baktığı yönü kesinleştirin.

Özel Etiketler: "Annemlerin evi", "Gizli manzaralı yer" gibi kişisel etiketler ekleyerek adres yazma derdinden kurtulun.