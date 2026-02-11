Uzmanlar uyarıyor: Evden çıkmadan önce bu 6 cihazın fişini çekin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gündelik hayatın koşuşturmacası içinde çoğumuzun fark etmeden yaptığı bir alışkanlık, hem cüzdanımızı hem de can güvenliğimizi sessizce tehdit ediyor.

Evlerimizde "kapalı" konumda duran ancak prizde takılı kalan onlarca cihaz, arka planda sadece elektrik tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda her an birer yangın kaynağına dönüşme potansiyeli taşıyor.

Uzman bir mühendisin yaptığı son teknik analizler, özellikle yedi cihazın bekleme modunda kalmasının beklenmedik felaketlere davetiye çıkardığını gözler önüne serdi.

İşte evden çıkmadan önce prizden çekmeniz gereken 6 cihaz…

BU 6 CİHAZIN FİŞİNİ ÇEKİN

Fanlı Isıtıcılar: Minik boyutlarına aldanmayın! Bu ısıtıcılar yüksek güç tüketir ve perdeler, mobilyalar gibi yanıcı maddelere yakın konumlandırıldığında büyük risk taşır. Özellikle uzatma kabloları üzerinden çalıştırıldığında aşırı yüklenme ve kısa devre riski katlanır. Uzmanlar, "asla gözetimsiz çalıştırmayın ve evden çıkarken mutlaka fişini çekin" uyarısında bulunuyor.

Saç Kurutma Makinesi, Düzleştirici, Saç Maşası: Banyodaki bu yüksek ısı üreten aletler, aceleyle bırakıldığında veya "kapalı" düğmesi arızalı olduğunda tehlike saçabilir. Isıya dayanıklı bir zemin üzerinde soğumaya bırakın ve kullanımdan sonra fişini çekmeyi asla unutmayın.

Hava Fritözleri: Mutfağın yeni gözdesi olan hava fritözleri, güçlü ısıtma elemanları ve fanları bir araya getirir.Bekleme modunda bile enerji çekebilir ve uzatma kablolarıyla kullanıldığında aşırı ısınma riskini artırır. Doğrudan duvardaki bir prize takın ve kullanımdan sonra fişini çekin.

Mobil Klimalar: Yaz sıcağında kurtarıcınız olsa da, mobil klimalar yüksek güç tüketir ve genellikle uygun olmayan uzatma kablolarıyla kullanılır. Bu durum, prizlerde aşırı ısınmaya ve hatta yangına yol açabilir. Evden ayrılırken cihazı kapatın ve fişini çekin.

Tost Makinesi: Masum görünen tost makineniz bile tehlikeli olabilir! İçinde biriken ekmek kırıntıları, yanlışlıkla açılan bir cihazda aşırı ısınarak yangına neden olabilir. Kullanımdan sonra fişini çekmek, soğumasını beklemek ve düzenli olarak temizlemek hayati önem taşır.

Eski Kahve Makineleri: Otomatik kapanma özelliği olmayan eski model kahve makineleri, açık bırakıldığında saatlerce ısınmaya devam edebilir. Bu da plastik parçaların erimesine ve yangın riskine yol açar. Eski bir kahve makinesi kullanıyorsanız, kahveden sonra fişini çekmeyi bir alışkanlık haline getirin.