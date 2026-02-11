Günde bir fincan espresso içmek bakın ne işe yarıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Espresso çoğu kişi için güne zinde başlamanın vazgeçilmezlerinden biri olsa da, son yıllarda kahvenin beyin sağlığı üzerindeki etkileri bilim dünyasında daha yakından incelenmeye başladı.

İtalya’da Verona Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, espresso tüketiminin Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklarla ilişkisini mercek altına aldı.

Çalışmadan elde edilen bulgular umut verici olarak değerlendirilse de, uzmanlar espressoyu kesin bir çözüm olarak görmek için henüz erken olduğu görüşünde birleşiyor.

ALZHEİMER'A KARŞI KORUR MU?

ilim insanları, Alzheimer ve bazı Parkinson türlerinde önemli rol oynayan Tau proteinlerinin davranışlarını inceleyerek, espresso bileşenlerinin bu süreç üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

Araştırmada, Tau proteinlerinin yanlış katlanarak kümelenmesinin sinir hücrelerine zarar verdiği ve hastalıkların ilerlemesinde temel bir rol oynadığı vurgulandı.

Laboratuvar ortamında yapılan hücresel ve biyokimyasal deneyler ise kafein, teobromin ve espressoda bulunan diğer maddelerin bu zararlı kümelenmeyi azaltabileceğini ortaya koydu. Özellikle tek bir maddenin değil, espresso içindeki farklı bileşenlerin birlikte etki göstermesinin daha güçlü sonuçlar verdiği belirtildi.

Uzmanlar, çalışmanın yalnızca laboratuvar verilerine dayandığını ve henüz insan denekler üzerinde test edilmediğini hatırlattı.

Bu nedenle elde edilen bulguların bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.