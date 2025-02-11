İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarına alkol uygulamaları kurarak trafik canavarlarına izin vermiyor.

Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine uygulama yapan ekipleri gören sürücü panik yaptı. Gündüzleri taksicilik yapan sürücünün şahsi otomobili durduruldu.

ALKOL TESTİNDE SINIRDA KALDI

Tek bira içtiğini söyleyen ve alkolmetreyi üfleyen Bilal D.'nin korku dolu anları başladı. Sürücünün 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilince yanındaki arkadaşları gülerek duruma tepki verdi.

"YAPMA AĞABEY GÖZÜNÜ SEVEYİM"

Trafik ekipleri ise Bilal D.'ye latife yaparak önce korkuttular sonra da tespit edilen alkolün sınırda olduğunu söylediler. Bilal D. ise, "Aldın mı ehliyeti. Ağabey yapma gözünü seveyim. Ben taksiciyim. Aldın mı gerçekten. Yapma gözünü seveyim. Bitti benim işim. Vallahi babam kesecek beni" diye dert yandı.

DERİN BİR OH ÇEKTİ

Alkollü araç kullandığına dair imza atarken polis memuru Bilal D.'ye, "Yok kardeşim, ehliyetin gitmedi. Yasal sınırda kaldın, 0.51 promil olman gerekiyordu. 50'de kaldın" dedi. Bunu duyan Bilal D. derin bir 'oh' çekerek, "Kurban kestireceğim" dedİ.