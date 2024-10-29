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İHA

Türkiye'de son dönemde sık sık ambulanslara yol vermeyen, geçişi engellemeye çalışan sürücülerin olumsuz davranışları kamuoyuna yansırken, olumlu örnekler de yaşanıyor.

Özellikle fermuar yönteminin uygulandığı başarılı örnekler çıkmaya başladı.

BURSA FERMUAR SİSTEMİNİ ÖĞRENMİŞ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinden vakaya yetişmek için yola çıkan ambulans, yoğun trafiğe rağmen olay yerine hızla vardı.

Sirenleri çalarak ilerleyen ambulansı gören sürücüler, ‘fermuar sistemi’ oluşturarak ambulansa yol verdi.

Sürücülerin duyarlı davranışı, ambulansta bulunan sağlık çalışanlarının kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

FERMUAR YÖNTEMİ NEDİR?

'Fermuar sistemi', trafikte acil durumlarda kullanılan ve acil servis araçları için diğer araçların açılı bir şekilde yol açmaları yöntemi olarak biliniyor. Bu sistemin temel mantığı araçların açılı bir şekilde sağa ve sola yanaşarak hayat koridoru oluşturmasıyla ortaya çıkıyor.