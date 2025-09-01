Abone ol: Google News

Bursa'da 'bir garip' damat eğlencesi: Adeta eziyet ettiler

İnegöl ilçesinde dünya evine giren damada, arkadaşlarının yaptığı geleneksel eğlence eziyete dönüştü. O anlar kameralara yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 18:54

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'pes' dedirten görünüler...

Gökhan Altunsoy ve Semra Oğuz Altunsoy, düzenlenen görkemli düğünle hayatlarını birleştirdi.

Düğünün ardından Cerrah Mahallesi’nde damat eğlencesi yapıldı.

DAMADA CEHENNEMİ YAŞATTILAR

Eğlence sırasında damat ve sağdıç, arkadaşlarının zorlu isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı.

Damat 10 kez şınav çekip ördek yürüyüşü yaptı.

SAĞDIÇ DA ORTAK OLDU

Ardından 10 arkadaşının bindiği at arabasını 100 metre boyunca çeken damat ve sağdıç, yaklaşık 500 kilogram kumu da elleriyle römorka yükledi.

Eziyet bununla da sınırlı kalmadı.

O ANLAR KAMERADA

Damat ve sağdıç kadın elbiseleri giyerek şişe oyunu oynadı.

Renkli anlar, katılımcıların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

