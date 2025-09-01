Bursa'da 'bir garip' damat eğlencesi: Adeta eziyet ettiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'pes' dedirten görünüler...
Gökhan Altunsoy ve Semra Oğuz Altunsoy, düzenlenen görkemli düğünle hayatlarını birleştirdi.
Düğünün ardından Cerrah Mahallesi’nde damat eğlencesi yapıldı.
DAMADA CEHENNEMİ YAŞATTILAR
Eğlence sırasında damat ve sağdıç, arkadaşlarının zorlu isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı.
Damat 10 kez şınav çekip ördek yürüyüşü yaptı.
SAĞDIÇ DA ORTAK OLDU
Ardından 10 arkadaşının bindiği at arabasını 100 metre boyunca çeken damat ve sağdıç, yaklaşık 500 kilogram kumu da elleriyle römorka yükledi.
Eziyet bununla da sınırlı kalmadı.
O ANLAR KAMERADA
Damat ve sağdıç kadın elbiseleri giyerek şişe oyunu oynadı.
Renkli anlar, katılımcıların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.