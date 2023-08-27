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Bursa'da düğün geleneğinde damada zorlu görevler verildi Abone Olun

Bursa'da düğün geleneğinde damada zorlu görevler verildi İznik'te yine bir düğünde verilen zorlu bir dizi görevi yapan damat ve bu anları gerçekleştiren arkadaşları farklı oyunlarla davetlileri hayrete düşürdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Düğünlerde ilginç görüntüler sosyal medyada gündeme geliyor... Düğünlerde paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Farklı adetlerin olduğu düğünlerde damatlar, geleneklere göre zorlu bir sınavdan geçiyor. Bursa’nın İznik ilçesinde evlenecek damatlara uygulanan geleneklerden Mustafa Akın da nasibini aldı. 20 damacana su taşıdı Damat Mustafa Akın önce minibüsten 20 damacana su taşıdı, ardından arkadaşını el arabasıyla markete götürüp getirdi. Kaşık kaşık bal yedirilen damada araba yıkatıldı. Vinçle astılar Arkadaşıyla birbirine bantlandıktan sonra boynuna takılan soğanlar ısırılan damat, ardından kiralanan vinçle ipte sallandırıldı. Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Akın’ı ve can arkadaşını içi su dolu depoya vinç yardımı ile defalarca batırıp çıkardı. Damat ve arkadaşının vinçte asılı halde çiftetelli oynamalarını ise davete katılanlar hayranlıkla izledi.

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