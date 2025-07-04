Bursa'da esnafa korkulu anlar yaşatan deprem şakası

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’nde bir çalışanın yaptığı şaka, kısa süreli paniğe neden oldu.

Tamirhane çalışanı, iş arkadaşlarına bir deprem şakası yapmak istedi.

İş arkadaşlarının bir araya gelmesini fırsat bilen çalışan, dükkandaki bir sprey kutusunu yere düşürdü.

DEPREM SANDILAR

Düşen sprey kutusunun çıkardığı yüksek ses, o an dükkanda bulunanlar tarafından dikkat çekince genç, 'Deprem oluyor' diye bağırdı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, sesi duyan vatandaşlar can havliyle dışarı kaçtı.

ŞAKAYI ÖĞRENİNCE KAHKAHAYA BOĞULDULAR

Ancak durumun bir şaka olduğu anlaşılınca, gülüşmeler eşliğinde içeri geri döndüler.

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak çok sayıda yorum aldı.

"BÖYLE ŞAKA DÜŞMANA YAPILMAZ"

"Böyle şaka düşmana yapılmaz," diyen vatandaşlar, özellikle deprem konusunda ülkece hassas bir dönemde bu tür şakaların yapılmasının uygun olmadığını belirtti.

Bazıları olayın sadece bir anlık neşe olduğunu savunurken, bazıları ise bu tarz şakaların ciddi sonuçlara yol açabileceğini dile getirdi.