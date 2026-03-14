Paslanmış eşyaları “sıfır ayarına” getiren yöntem: Sadece sürün ve bekleyin

Son yıllarda ev temizliğinde kimyasal ürünler yerine doğal ve ekonomik yöntemlere olan ilgi giderek artıyor.

Özellikle mutfakta kullanılan metal eşyaların temizliğinde pratik çözümler arayanlar, evde kolayca bulunan malzemelerle hazırlanan yöntemleri tercih ediyor.

Bu yöntemlerden biri de patates kabukları ile karbonatın birlikte kullanılması.

Patates ve karbonat, özellikle metal yüzeylerde zamanla oluşan pas lekelerini gidermeye yardımcı oluyor.

NASIL UYGULANIR?

Bu yöntemin başarısı, aslında iki malzemenin yarattığı kusursuz kimyasal iş birliğinde saklı.

Karbonat, yüzeydeki sertleşmiş pas dokusunu gevşetirken; patatesin kabuğunda doğal olarak bulunan oksalik asit, pasın (demir oksit) moleküler yapısını bozarak çözülmesini sağlıyor.

Paslanmış bölgenin üzerini tamamen kapatacak şekilde bolca karbonat serpin.

Karışımın metalin dokusuna nüfuz etmesi ve oksit tabakasını çözmesi için bir süre bekleyin.

Gevşeyen pas kalıntılarını bir sünger veya fırça yardımıyla yüzeyden uzaklaştırın.

Yüzeyi suyla durulayın ve yeni pas oluşumunu engellemek için mutlaka iyice kurulayın.